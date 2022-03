Canal Brasil dedica a Faixa de Clássicos de março a Paulo José

Com um acervo de filmes das mais diferentes épocas, fases e gêneros, produzidos nos quatro cantos do país, o Canal Brasil dedica as tardes de quarta-feira aos clássicos do nosso cinema. Em março, quando o ator Paulo José completaria 85 anos, vão ao ar, sempre às 13h45, os títulos estrelados por ele: Cassy Jones -- O Magnífico Sedutor (1972), de Luís Sérgio Person, no dia 09; O Homem Nu (1967), de Roberto Santos, no dia 16; O Padre e a Moça (1965), de Joaquim Pedro De Andrade, no dia 23; e Dias Melhores Virão (1989), de Cacá Diegues, no dia 30/03.