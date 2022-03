Iecine abre inscrições para Oficina de Protocolo de Segurança para Filmagem

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Iecine e com apoio da Cinemateca Paulo Amorim, abre inscrições para mais uma oficina do projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande. A Oficina de Protocolo de Segurança para Filmagem será ministrada pela jornalista, doutora em comunicação social e produtora Aletéia Selonk. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até a próxima terça-feira (8), via link disponível no site do Iecine