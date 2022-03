Cinema de Verão 2022 promove 28 sessões ao ar livre em Caxias do Sul

Projeto que vai exibir 32 filmes em diferentes praças e bairros de Caxias do Sul, o Cinema de Verão 2022 começa nesta segunda-feira e vai até 20 de março. Concebida pela Varsóvia Educação e Cultura e com curadoria de Robinson Cabral, a mostra terá 28 sessões ao todo, todas gratuitas e ao ar livre.

Além de diretores nacionais e internacionais, o Cinema de Verão vai exibir o nascimento de uma nova produção audiovisual em Caxias do Sul nos anos 200, com três sessões dedicadas a 12 curtas-metragens produzidos na cidade. A abertura, às 20h, é com Julio 24 horas, de Jorge Valmini e Bruna Barella, sobre personagens que têm em comum a principal avenida da cidade e que será exibido na Praça Dante Aliguieri. Obras nacionais, como Saneamento Básico e O auto da compadecida, e internacionais, como Kill Bill e Fale com Ela, também fazem parte da mostra.

Além da projeção de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, na Igreja de São Pelegrino também deverá acontecer um passeio guiado pelo Padre Leonardo Inácio Pereira, no dia 15, às 19h30min. As atividades integram as comemorações dos 80 anos da Paróquia São Pelegrino.

O lançamento do projeto será realizado numa live neste domingo (6), às 20h, com participação do produtor cultural e curador do projeto, Robinson Cabral; do ator e diretor Jorge Valmini; e do jornalista Marcelo Mugnol, com mediação do jornalista Carlinhos Santos. Além da apresentação da programação, o encontro virtual vai debater o panorama da produção audiovisual de Caxias do Sul nos anos 2000. A atividade pode ser acessada no Instagram da @varsoviacultura.

Os bairros caxienses seguirão sendo espaço para armar a tela branca promovendo encontros entre vizinhos, crianças, jovens e adultos, mobilizados pelas emoções da sétima arte. Esse é um dos objetivos do Cinema de Verão, que busca ainda contribuir na formação de público para cinema, apostando na democratização do acesso à cultura e na ocupação do espaço público com arte. E, mais, a ideia é se apropriar dos espaços públicos para propor o convívio social e a descentralização da cultura.

No contexto da cena cultural caxiense, o projeto foca, ainda, três dimensões: a simbólica, propondo encontros afetivos e formativos, de dinamização da economia local no entorno dos lugares que sediam as sessões, e, na dimensão cidadã, aproximando públicos de idades diferentes para momentos de lazer na perspectiva do acesso à arte.

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA DE VERÃO 2022

07/03 (seg) 20h – Júlio 24 Horas, na Praça Dante Aliguieri

08/03 (ter) 20h – “Cidade dos Sonhos” na Associação Cultural Paralela

08/03 (ter) 20h – “Saneamento Básico na Praça de Ana Rech

09/03 (qua) 20h – “Kill Bill” na Associação Cultural Paralela

09/03 (qua) 20h – “O Auto da Compacecida” na Praça de Forqueta

10/03 (qui) 20h – “O Pianista” na Associação Cultural Paralela

10/03 (qui) 20h – “Quem quer ser Milionário” na Praça de Galópolis

11/03 (sex) 20h – “Curtas Caxienses” na Associação Cultural Paralela: Uma Certa Noite Vazia, de Marcelo Mugnol; Kylmair, de Marcio Schenatto; Um Dia na Vida e O Sapateiro, de Jorge de Jesus; e O Quarto e O Sino do Campanário, de Robinson Cabral

11/03 (sex) 20h – “O Homem Que Copiava” na Praça de Santa Lúcia do Piaí

11/03 (sex) 22h – “Réquiem para um Sonho” na Associação Cultural Paralela

11/03 (sex) 23h59min – “Atividade Paranormal” na Associação Cultural Paralela

12/03 (sab) 20h – “Saneamento Básico na Lagoa do Desvio Rizzo

12/03 (sab) 22h – “A Praia” na Associação Cultural Paralela

13/03 (dom) 20h – “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança na Igreja de São Pelegrino

14/03 (seg) 20h – Wood & Stock na Praça Dante Aliguieri

15/03 (ter) 20h – “Doogvile” na Associação Cultural Paralela

15/03 (ter) 20h – “O Homem que Copiava” na Praça de Ana Rech

16/03 (qua) 20h – “Bastardos Inglórios” na Associação Cultural Paralela

16/03 (qua) 20h – “Quem Quer Ser Milionário na Praça de Forqueta

17/03 (qui) 20h – “Fale com Ela” na Associação Cultural Paralela

17/03 (qui) 20h – “O Auto da Compadecida” na Praça de Galópolis

18/03 (sex) 20h – “Curtas Caxienses” na Associação Cultural Paralela: Famílias Felizes se Parecem, de Conrado Heoli e Marcelo Muller; A Noite do Sanguanel, de Janete Kriger e Viviane Pasqual; A Porta, de Roger Bundt; Endereço e Ilha das Janelas Fechadas, de Lissando Stallivieri; e Finados, de Lissandro Stallivieri e Samuel Bovo.

18/03 (sex) 10h – “Saneamento Básico na Praça de Santa Lúcia do Piaí

18/03 (sex) 22h – “Old Boy” na Associação Cultural Paralela

18/03 (sex) 23h59min – “REC” na Associação Cultural Paralela

19/03 (sab) 20h – “O Homem que Copiava” na Lagoa do Desvio Rizzo

19/03 (sab) 22h – “Na Natureza Selvagem” na Associação Cultural Paralela

20/03 (dom) 20h – “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” na Igreja de São Pelegrino