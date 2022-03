Série audiovisual traz atrizes negras contra a violência doméstica

Dentro do espírito do Mês da Mulher, celebrado em março, a série audiovisual Sobejo: processo indeferido terá sua estreia nesta terça-feira, às 19h, no canal de YouTube do projeto Sobejo. A cada um dos cinco episódios, que ficam disponíveis para acesso gratuito por 15 dias, uma atriz diferente interpretará a personagem Georgina Serrat, baseada em narrativas e fatos reais de mulheres negras vítimas de diversas formas de violência doméstica

Além da série, que conta com elenco majoritariamente negro, as ações do projeto contam com uma live com especialistas em combate à violência contra mulher e feminicidio e um webnário sobre O processo criativo e o papel da arte na denúncia das mazelas crônicas da sociedade.