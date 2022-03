Pedro Longes lança show 'ao vivo em estúdio' em seu canal no YouTube

Depois de diversas apresentações e dois álbuns lançados no ano passado, o cantor e compositor Pedro Longes disponibiliza gratuitamente nesta terça-feira, em seu canal do Youtube, o show Canções de Amor e Solidão. O espetáculo apresenta, em versão "ao vivo em estúdio", as seis canções do disco homônimo, que foi indicado em duas categorias ao Prêmio Açorianos 2021. Para celebrar o lançamento remoto, Pedro fará uma live em seu Instagram (@pedrolonges) no mesmo dia, às 21h, com audição comentada e perguntas do público.