Ana Alice inaugura exposição iluminada no Força e Luz

A mostra Luxfagia apresenta, no Espaço Força e Luz (Andradas, 1.223), as investigações da mestra em artes visuais (Ufrgs), Ana Alice. A temática da exposição, que abre nesta terça-feira com entrada franca, gira em torno de como as luzes e as cores podem alterar o modo com que o espectador sente as obras.

A separação dos ambientes expositivos em três zonas luminosas (azul, rosa e verde) visa, por meio de elementos como instalação, vídeo, desenho e escultura, proporcionar aos participantes uma experiência imersiva, incluindo obras interativas. Também serão oferecidas duas atividades gratuitas (um curso sobre o uso de luz em instalações de arte e uma oficina de colagem digital em tela verde), além de visitas mediadas com a artista, ou com os mediadores do Espaço.

Luxfagia vai até 04 de abril, de terça a sexta-feira das 10h às 19h e, nos sábados, das 11h às 18h. Mais informações no perfil @EflCultural do Instagram.