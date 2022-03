Para as 50 Tons de Pretas, o feminino é resistência

O dia 8 de março serve para lembrarmos - mais do que nunca - de todas as lutas e conquistas sociais, políticas, econômicas e sociais conduzidas pelas mulheres ao longo da história. Além do gênero, a cor também entra em pauta nessa data tão importante, mostrando que a desigualdade é ainda mais cruel para aquelas que possuem a pele preta. Como forma de reafirmar a necessidade de uma batalha diária e constante contra o machismo e o preconceito estrutural impregnados na sociedade, as 50 Tons de Pretas divulgam nesta terça-feira (8) o videoclipe da música Então vem - Tira o teu racismo do caminho.

A canção, que fala essencialmente sobre racismo, emancipação e fortalecimento da figura feminina, tem como inspiração a história real de uma paulista que foi impedida de comprar um carro com o seu próprio dinheiro. Na época, o banco não quis autorizar a liberação da quantia que estava guardada na conta. "Isso aconteceu pelo simples fato de ela ser uma mulher. Só faltou pedirem a autorização de um homem", comenta Dejeane Arruée, que, ao lado de Graziela Pires, assina a produção, composição e interpretação.

Embalada com muito groove, a faixa busca transmitir ao público de uma maneira mais leve um assunto pesado, que faz parte do cotidiano de muitas pessoas. "Ela é extremamente percussiva. Usamos para abrir os shows e é normalmente a música que o pessoal mais gosta de dançar e cantar. A forma como entregamos o material para o pessoal influencia diretamente na maneira como eles vão receber e absorver determinados tipos de informação, por isso buscamos fazer isso com uma certa leveza", explica. A gravação contou ainda com a participação de Gustavo Nunes e Xandy Santos no violão e guitarra, Vladimir Godoy no baixo, João Costa na bateria e Tiago Fagundes na percussão.

Exatamente um ano depois do lançamento do single, o vídeo chega com o objetivo de acrescentar ainda mais informações e dados referentes à temática abordada. De todos os aspectos apresentados na produção audiovisual, a força da representatividade das mulheres pretas no mercado de trabalho ganha destaque.

"Quisemos mostrar e evidenciar figuras femininas ocupando os mais diversos cargos e trabalhos, todas fortes e empoderadas", diz Dejeane. "Temos médicas, garis, frentistas e empresárias. Todas são retratadas com muito respeito e beleza. É um grito de resistência."

Dejeane explica ainda que elas, por sentirem na pele diariamente a dor do racismo, entendem mais do que ninguém a urgência do assunto. "Temos isso como missão: expor tudo aquilo que nos atravessa e que nos desrespeita enquanto mulheres pretas. Mas mais do que isso, queremos trazer também a nossa história, nossa arte e nossa ancestralidade, mostrando todas as lutas, vitórias e belezas que sustentam quem somos hoje."

O 8 de março representa também outra grande conquista para a dupla: há exatamente cinco anos, no Teatro Marlise Saueressig da cidade de Campo Bom, elas subiam no palco juntas pela primeira vez. Ambas professoras e educadoras musicais, já se conheciam há algum tempo do ambiente escolar, através de alunos em comum e apresentações com os pequenos, mas, até então, ainda não haviam realizado uma performance em conjunto. "Depois disso nunca mais paramos", conta.

"Eu tenho 25 anos de carreira e a Grazi quase 20. Trabalhei por muito tempo como instrumentista, fazendo arranjos para outras bandas, e sempre tive o desejo de colocar em palavras essa vontade de passar minha mensagem adiante. 50 Tons de Pretas surgiu como a oportunidade perfeita para realizar isso. Quero conseguir levar o nosso som e a nossa arte para o mais longe possível. A música tem esse poder e nós temos muita coisa pra falar e para passar adiante."

Ainda em clima comemorativo, na sequência do lançamento do clipe de Então vem, Dejeane e Grazi se apresentam no Ocidente acústico na quinta-feira (10), às 21h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), para um show em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os 60 ingressos disponíveis para a performance, vendidos através da plataforma Sympla, são divididos em três categorias, cada uma com um valor diferente: mesa para quatro pessoas (R$170,00), mesa para duas pessoas (R$95,00) e cadeira (R$50,00).