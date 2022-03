Terceira edição do festival 'Rastros do verão' começa neste sábado

Depois de uma pausa forçada pela pandemia, o festival literário Rastros do verão retorna com a sua terceira edição a partir deste sábado (5), homenageando o escritor João Gilberto Noll. O evento, que busca comentar e ler a produção literária de 2020 e 2021, acontece em cinco livrarias de Porto Alegre e conta com a presença de cerca de 70 autores.

No dia de abertura, às 16h30min na livraria Taverna (Andradas, 736), o jornalista, editor e escritor Flávio Ilha - biógrafo de Noll -, juntamente com a pesquisadora Aline Costa, comenta sobre a temática do erotismo na obra do escritor homenageado.

Ainda no mesmo dia, às 17h30min, acontecem leituras com Moema Vilela, Pedro Dziedzinski e Juliana Maffeis. Na sequência, às 18h, Jeferson Tenório e Taiasmin Ohnmacht participam de um bate-papo mediado por Carolina Panta.

Na segunda-feira (7), às 18h30min, mais leituras integram a agenda, dessa vez com Mariam Pessah, Lilian Rocha e Laís Chaffe. Por fim, às 19h, acontecerá um bate-papo com Helena Terra e Rochele Bagatini mediado por Irka Barrios.