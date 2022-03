'Globo repórter' visita a Baja Califórnia na estreia da nova temporada

Há 49 anos no ar, o Globo repórter estreia nesta sexta-feira (4) mais uma temporada da atração, que serve de inspiração e fonte de conhecimento na noite dos brasileiros. No primeiro programa do ano, a equipe se debruça sobre a Baja Califórnia, um paraíso protegido que abriga um dos litorais mais ricos do mundo em vida marinha.

Localizado em uma região entre o Oceano Pacifico e o Mar de Costez, no lado mexicano da Califórnia, o lugar é formado por um oceano de ilhas isoladas e desertas. Lá, o repórter Tiago Eltz viveu experiências incríveis dentro da água, onde mergulhou com o maior peixe do planeta (tubarão-baleia), além de ter passeado pelos sabores do México, visitando taquerias tradicionais e vinícolas da região.

Monica Barbosa, diretora do programa, diz que a atração tem como objetivo dar um respiro ao telespectador, proporcionando a ele a oportunidade de relaxar, se emocionar, se inspirar, fazer novas descobertas e conhecer lugares novos sem nem sair de casa.

Quem também gostou muito das novidades que estão por vir em 2022 foi a apresentadora Sandra Annemberg. Entre elas, menciona o novo cenário do estúdio, agora com nova iluminação e trabalhado em tons pastéis e mais claros que se alinham com os conteúdos exibidos.