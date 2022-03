O artista e seus lugares

Como forma de celebrar os 250 anos da Capital gaúcha, a Fundação Iberê inaugura neste sábado, às 11h, a exposição Iberê e Porto Alegre - No andar do tempo. Ao todo, serão apresentadas 38 obras do acervo, entre pinturas e desenhos, que propõem um passeio pelo olhar do artista que dá nome à instituição, através de alguns dos locais mais significativos da cidade. Algumas delas serão expostas pela primeira vez no atual prédio da Fundação, que completa 14 anos no dia 30 de maio.

Lugares como o rio Guaíba, a Cidade Baixa, a Catedral Metropolitana, a Praça da Matriz, a Ponte de Pedra, a Rua da Praia, a Usina do Gasômetro, o Parque da Redenção e o pôr do sol serão representados na mostra. Além disso, o professor e pesquisador Charles Monteiro foi convidado para participar do evento, contribuindo com pequenos verbetes que contextualizam e instigam a imaginação para uma maior imersão nos ambientes retratados.

Nascido em Restinga Seca, a 257km de Porto Alegre, Iberê sempre teve laços muito fortes com a Capital, como descreveu, em julho de 1970, na carta de agradecimento à Câmara de Vereadores pelo título Cidadão de Porto Alegre: "Foi nesta cidade, na igreja do Menino Deus, que recebi o batismo e o nome. Meu pai, então agente da estação de Restinga Seca, minha terra natal, escolheu a capital do nosso querido Rio Grande, como primeiro marco da minha humanização (...) Lugares cheios de histórias... História do povo... história de gente... História simples da vida, do dia a dia em que cada um é herói, sem o saber. O caminho, amigos, é o rastro do homem. E o rastro é a sua história. Na trilha das gerações plasmam-se o ontem e o hoje. Cidade de Porto Alegre, perto ou distante, vejo-te refletida no Guaíba que tem feição de mar, onde todas as tardes o sol se esvai num lençol de sangue...".

O artista chegou na cidade em 1935, aos 22 anos de idade, em busca de oportunidades. Morando em uma pensão do Centro, começou a trabalhar como desenhista técnico na Secretaria Estadual de Obras Publicas e passou a frequentar o Curso Técnico de Desenho de Arquitetura do Instituto de Belas Artes, o qual abandonou após três anos para dedicar-se à arte. Dentre os diversos lugares que frequentava ao redor da cidade, alguns passaram a ocupar um lugar mais especial em sua memória.

A forte relação com o rio, que percorre sua trajetória desde a infância, foi o que motivou a projeção da Fundação em frente ao Guaíba. Quando era pequeno, seu pai, Adelino Alves de Camargo, trabalhava como agente da viação férrea, e seguidamente a família era transferida para outras localidades. A cada mudança, Iberê sempre perguntava à mãe Doralice Bassani se ficariam perto de um curso d'água. "Eu acho que a gente deve viver como o rio, que se renova sempre. As águas do rio são sempre novas", dizia ele.

A Rua dos Andradas era outro local muito frequentado por Iberê, sempre atraído pelos manequins expostos nas vitrines. Os itens chamavam tanto a sua atenção que viraram um dos motivos centrais de uma das suas produções artísticas.

A Cidade Baixa e a Redenção também fizeram parte da sua história. Mesmo durante o período em que morou no Rio de Janeiro, entre 1942 e 1982, o bairro, onde também morou, abrigou de maneira ativa o seu ateliê. Quando voltou para Porto Alegre, passou a morar próximo ao Parque da Redenção, fazendo com que suas visitas ao local passassem a se tornar mais frequentes. Esse costume fez com que ele começasse a desenhar esboços e desenhos sobre a vegetação e os frequentadores da região.

Ao final da vida, Iberê e a esposa Maria Coussirat Camargo se mudaram para o bairro Nonoai, na parte alta de Porto Alegre. O pôr do sol visto da janela de seu ateliê inspirava, por exemplo, o astro vermelho que se apresenta misteriosamente em um estudo e em um guache de sua fase final, e no alaranjado que inunda o fundo de sua última pintura, Solidão, realizada em 1994, ano do seu falecimento.

Eduardo Haesbaert e Gustavo Possamai, que organizaram a mostra, lembram que, nos textos memorialísticos, Iberê mostra especial interesse pelas sangas, águas turvas e árvores retorcidas, e que são esses os aspectos da paisagem encontrada em Porto Alegre que sempre o atraíram.