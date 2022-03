Elza Soares é alvo de mostra ligada ao Dia Internacional da Mulher

Para homenagear Elza Soares nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, a Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736) exibe a mostra Essa Elza tem poder, com dois filmes que destacam a trajetória da artista.

Neste domingo (6), às 19h, haverá a exibição do documentário My name is now, da diretora e jornalista mineira Elizabete Martins Campos. A cineasta estará presente para uma conversa com o público.

Na próxima terça-feira (8), também às 19h, a atração será Elza canta e chora Lupi, gravado no Theatro São Pedro no final de 2014 em homenagem ao centenário do compositor e amigo Lupicínio Rodrigues.

Os dois filmes serão exibidos na Sala Eduardo Hirtz, com entrada franca. Haverá distribuição de senhas uma hora antes de cada sessão.