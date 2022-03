Cine Farol Santander exibe a mostra 'Espiritualidade e consciência' no mês de março

Oito longas com temáticas filosóficas, espirituais e culturais integram a programação do mês de março no Cine Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028), que tem início nesta quinta-feira (3) e se estende até o dia 30. Com curadoria de João Pedro Fleck, a mostra Espiritualidade e consciência exibe seis produções que são inéditas no Brasil.

Dos oito montagens apresentadas, quatro ainda terão sessões comentadas por especialistas nos assuntos abordados no enredo. Essas sessões acontecem nos sábados, sempre às 17h30min.

Yoga é: uma jornada de transformação, de Suzanne Bryant, abre a primeira semana de programação, em sessões às 15h. A trama conta a história de uma mulher que pensava que tinha tudo até perder sua amada mãe para o câncer. Já YogaWoman, de Saraswati Clere e Kate McIntyre Clere, é um documentário australiano que segue algumas das mulheres na vanguarda do movimento de ioga de hoje. O longa será exibido a partir das 17h30min.

A programação do Cine Farol Santander terá continuidade nas semanas seguintes. A alma da Índia fala sobre o coração deste país asiático e o documentário holandês Dramayama, de Jeanette Groenendaal, retrata retrata uma viagem no espaço-tempo através do passado, presente e futuro ao longo de rituais dos planetas do nosso sistema solar que ainda permaneceram vivos.

Guru precioso, de Marc Wennberg e Ronen Schechner, apresenta uma visão vívida da vida, dos tempos e do legado do “segundo Buda”: Padmasambhava. Com imagens históricas raras de dentro do Tibete, o filme 10 Questões para o Dalai Lama traz uma história tecida entre as observações pessoais de um jornaleiro, a história conturbada de um governo no exílio e a vida e sabedoria de um dos principais líderes espirituais de nosso tempo.

O documentário alemão Um só mundo: um oceano de presença, de Slavica Martinovic e Gerald Schank, mostra Braco: um croata que não fala ao público desde 2004 e fica em um pódio olhando silenciosamente para as pessoas. E por fim, em O pesadelo do Xamã, é feita uma viagem cinematográfica pessoal para quatro povos indígenas e seus líderes religiosos.