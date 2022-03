Iecine abre inscrições para nova oficina de direção de arte

Estão abertas até domingo (6) as inscrições gratuitas para a oficina de direção de arte realizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), com apoio da Cinemateca Paulo Amorim. Valeria Verba, historiadora, designer de interiores e diretora de arte, irá ministrar a atividade.