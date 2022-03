Espetáculos de comédia movimentam as noites na Capital

Nos próximos dias, sempre às 20h, a programação do Porto Alegre Comedy Club (24 de Outubro, 1.454) está recheada de atrações. Ingressos no site Minha Entrada e na bilheteria do local.

Nesta sexta-feira (4), quem sobe ao palco é Marcus Cirilo com o solo Daqui pra frente só pra trás. Nascido em Agudos, interior de São Paulo, o humorista cresceu inserido na cultura do homem do campo, e é exatamente com essa essência que ele se apresenta ao redor de todo País.

No sábado (5), é a vez de É sobre isso, show com Eva Mansk, capixaba radicada no Estado; Nelly Coelho, atriz e comediante que traz o olhar da mulher negra; e Ursa, um dos destaques gaúchos femininos no humor. Por fim, na segunda-feira (7), Afonso Padilha e Nando Viana recebem Betinna Camara como convidada em Apartamento 52. No show, eles contam histórias que aconteceram nos anos em que moram juntos em São Paulo.