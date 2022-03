Novo single de Pâmela Amaro fala de Carnaval e percorre as narrativas do mundo feminino

Destacando sua vertente autoral, e percorrendo as narrativas do universo feminino, plural e complexo, Pâmela Amaro lança nesta sexta-feira (4) o single Samba arte popular, que vem como um aquece antes da chegada do seu primeiro álbum, intitulado Samba às avessas.

Na faixa, a cantora e compositora porto-alegrense adianta o clima alegre e contagiante do disco e apresenta uma música que inspira a festa, a alegria do encontro e a manifestação do samba na sua essência, afastando as tristezas e celebrando a vida.

A música indaga o público sobre o batuque que faz todo mundo arrepiar e, como intérprete da canção, Pâmela partilha ainda o espaço com outros talentos emergentes do samba da capital gaúcha, como os poetas Xannd Sy e Luciano Magalhães.

Na capa do single, Pâmela, que também assina a direção de arte, faz uma referência ao Carnaval enquanto manifestação autêntica do samba e da arte popular. A foto utilizada é de Luis Ferreirah, com edição de Fabio Junges e design gráfico de Guile.