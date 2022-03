Celebração em Três Coroas marca chegada do ano novo tibetano

Neste final de semana, nos dias 5 e 6 de março, acontece em Três Coroas, na Praça Affonso Saul, a tradicional comemoração do Losar, o ano novo tibetano. Música, dança e gastronomia típica são as marcas do evento, que conta ainda com uma decoração especial e uma programação cheia de atividades - tudo organizado com cuidado por Ogyen Shak e sua esposa Adriana, responsáveis pela festa.

Os figurinos usados nas apresentações da Dança Khamdro - que faz parte do folclore do Tibet - e da performance Leões da Neve estão sendo confeccionados pela Tashi Dolma, costureira tibetana que reside em Três Coroas. São roupas coloridas e com detalhes que só mesmo um nativo saberia colocar.