Produção documental da TV Brasil percorre o Pantanal brasileiro

O Pantanal brasileiro é o destino do quinto programa inédito da série Nossos Biomas, produção original da TV Brasil que apresenta as riquezas ambientais do país. Com imagens exclusivas, o seriado da emissora pública revela os encantos da fauna e flora da região neste domingo (27), às 19h.

Maior área úmida continental do planeta, com cerca de 210 mil quilômetros quadrados, o território pantaneiro fica localizado no coração da América do Sul. O bioma abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda alcança países vizinhos em partes do norte do Paraguai e do leste da Bolívia. Na região andina, a área também é conhecida como chaco boliviano.

Com espécies emblemáticas, o Pantanal brasileiro reúne vegetações endêmicas e animais típicos que se desenvolvem nas condições geográficas do bioma com vastas planícies alagadas. O espaço é casa para cerca de 3,5 mil plantas diferentes, além de centenas de mamíferos, aves e peixes.

O documentário produzido pela TV Brasil para esta edição da série Nossos Biomas pesquisa aspectos sobre a ampla diversidade de seres nativos da fauna e flora no Pantanal. A atração mostra sequências de imagens incríveis que revelam criaturas como o tuiuiú, pássaro-símbolo do bioma, em seu habitat natural.

O programa do canal público ainda ajuda a entender a importância das comunidades tradicionais da região. O seriado destaca a contribuição de povos indígenas e quilombolas, bem como de toda a população pantaneira. As várias gerações ajudaram, no decorrer da história, a difundir a cultura local e sua preservação.