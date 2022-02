Shopping Pelotas promove Carnaval com música e oficina de máscaras

A programação cultural do Shopping Pelotas a partir deste sábado (26) contará com atrações para todas as idades se divertirem em segurança no carnaval. As crianças até os 12 anos poderão aproveitar oficinas gratuitas de confecção de máscaras para a folia, enquanto que a família inteira está convidada para conferir a bandinha de sopro que marcará presença no shopping durante os próximos dias.

As oficinas de máscaras para o público infantil acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º de março, sempre das 16h às 20h, na Praça de Alimentação. Para participar, basta comparecer ao local nos dias e horários indicados e com a presença dos pais ou responsáveis. Cada oficina terá duração de cerca de 30 minutos e com capacidade máxima para 15 crianças.

Enquanto os pequenos se divertem com as máscaras, a música ficará por conta da bandinha de sopro que irá movimentar a alegria no shopping. A apresentação acontecerá de sábado a terça-feira das 17h às 18h, iniciando pela Praça de Alimentação e passando pelos corredores.

A administração do Shopping Pelotas ainda reforça que todos deverão continuar seguindo o uso obrigatório da máscara contra a COVID-19. As crianças também deverão higienizar as mãos ao entrar no espaço da oficina e não poderão levar alimentos ou bebidas.

Conforme a publicação do Decreto nº 6.543, que determina ponto facultativo carnavalesco, o Shopping Pelotas funcionará com as lojas e Praça de Alimentação atendendo das 10h às 22h na segunda-feira (28), terça-feira (01) e quarta-feira (02). O cinema continuará com o horário normal de acordo com a programação em cartaz.