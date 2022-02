'Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente' estreia no Canal Brasil

Animação escolhida pelo Brasil para concorrer ao Oscar, Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente, de Cesar Cabral, estreia no Canal Brasil na segunda-feira (28), às 19h45. Tendo como protagonista um dos personagens mais emblemáticos dos quadrinhos nacionais, o longa traz uma mistura de gêneros como documentário e comédia road movie para contar a historia de Bob Cuspe, um velho punk que tenta escapar de um deserto pós-apocalíptico que, na verdade, é um purgatório na mente de seu criador, o cartunista Angeli.

Evidenciando o humor e a estética típicos da obra de Angeli, a produção alterna momentos de ficção com depoimentos animados do próprio cartunista, que fala sobre seu processo de criação e revisita o passado. Conta com interpretações de voz de Milhem Cortaz, Paulo Miklos, André Abujamra e Laerte e, além de ter sido premiado no Festival de Annecy, foi o primeiro filme latino-americano a receber o principal prêmio do Festival de Ottawa.