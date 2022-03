Festival Trilhapalooza reúne bandas underground em Sapucaia do Sul

Nos dias 4, 5 e 6 de março a cidade de Sapucaia do Sul recebe mais uma edição do festival Trilhapalloza. O evento, que acontece no Trilha Hub Cultural (Rua Leônidas de Souza, 891 - Sapucaia do Sul), trará shows de diversas bandas do cenário underground do Estado.

Os espetáculos começam na próxima sexta-feira, a partir das 21h, quando sobem ao palco as bandas Controle Neural, Social Swamp, Mr. Tone e Honey. No sábado que vem, a partir das 17h, apresentam-se Sorriso do Lagarto, Higherheads, Close Enemy, Templo de Sophia, Marginal Zero, Andreas Solrák, Rotten Garden e A Ordem Inversa. Fechando o festival, no domingo, a partir das 15h, é a vez das bandas Stone, Goma Experience, Matéria Plástica, Cor do Invisível, Flyleaves, Campo de Sangue e Psycho Decadence.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos diretamente com as bandas (R$10,00) ou no local, na hora do espetáculo (R$15,00). Será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.