Audiodrama 'Dia de ira' é atração de março em festival universitário da Ufrgs

Dando continuidade à Mostra Anual Universitária de Teatro: Teatro, Pesquisa e Extensão (TPE), do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs, o audiodrama Dia de ira estará em cartaz no mês de março, em formato online. A peça vai ao ar todas as quartas-feiras do mês, às 12h30min e às 19h30min, sempre com acesso gratuito, e os ingressos devem ser reservados via Sympla. Uma hora antes de cada sessão, o link do espetáculo é enviado por e-mail, e é possível também assistir diretamente pelo canal do TPE Ufrgs no YouTube.