Canal Brasil exibe programação em homenagem às mulheres

No mês que abriga o Dia Internacional da Mulher, o Canal Brasil preparou um especial de longas-metragens dirigidos ou co-dirigidos por mulheres. O objetivo é combater a desigualdade que assola os sets de filmagem no País e acentuar a beleza das múltiplas faces da produção audiovisual nacional. Intitulada Mostra Cine Delas, as exibições acontecem sempre nas madrugadas de terça para quarta e de quarta para quinta-feira.

O filme que inaugura a programação, às 00h30min de quarta-feira (2), é Três verões, de Sandra Kogut. Na trama, Madá (Regina Casé) trabalha como governanta de um casal rico. Para abrir um negócio, ela pede dinheiro emprestado aos patrões, mas acaba envolvida em um esquema de corrupção que abalou as estruturas políticas do país. Gisele Fróes, Otávio Müller, Rogério Fróes, Jéssica Ellen, Daniel Rangel, Edmilson Barros também integram o elenco.

Na sequência, ao longo do mês, serão exibidos ainda Sem seu sangue, Alcione - o Samba é primo do Jazz, Boa sorte, Ana. Sem título, Trabalhar cansa, Um dia com Jerusa, Por que você não chora?, Limiar e Irmã.