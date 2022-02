Carol Barcellos lança nova edição de livro com bastidores de reportagens

Publicado originalmente em 2016, o livro Quebrando os limites (Editora Planeta, 176 pág, R$ 49,90), escrito pela jornalista Carol Barcellos, ganha versão atualizada com novas histórias da sua vida e carreira. A obra traz os bastidores de algumas de suas reportagens e coberturas como os Jogos Olímpicos de Tóquio e a Copa do Mundo de Futebol Feminino, bem como detalhes do projeto Destemidas envolvendo corrida no Complexo da Maré.

Desde o primeiro lançamento, ela enfrentou ainda uma separação e encontrou um novo amor, então histórias da sua vida pessoal também cruzam as vivências profissionais da sua carreira

Em uma das passagens do livro, ela relata as dificuldades de cobrir as Olimpíadas de Inverno da Coréia do Sul em 2018. Além do frio de -30º, o período em que esteve lá coincidiu com o aniversário da sua filha. Entre as várias reportagens e gravações feitas no dia, ela recorda ter entrado ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo, e ter sido parabenizada em nome da pequena por Ana Maria.

Em um dos capítulos finais, Carol escreve ainda sobre o Destemidas, projeto criado em parceria com a ONG Luta pela Paz, que atua no Complexo da Maré, e sobre como estava frustrada por, até então, nunca ter participado da cobertura de uma Copa do Mundo.