Luciano Maia lança single instrumental em homenagem a Dominguinhos

O acordeonista gaúcho Luciano Maia promove uma homenagem a Dominguinhos no single Vanerão de Gibão, que está disponível desde o último final de semana nas plataformas digitais. Trata-se de um vanerão instrumental, que Maia compôs inspirado na obra do mestre do acordeon brasileiro, que estaria completando, em fevereiro deste ano, 81 anos de vida. Na gravação, o músico está acompanhado pela zabunteria de Rogério Pitomba e pelo triângulo de Juju Batera.