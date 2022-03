Mostra 'Fora da margem' busca a visibilidade Queer nas artes

Como resposta ao fechamento da exposição Queermuseu em 2017 pelo Santander Cultural, a Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa lança nesta quinta-feira, às 19h, a mostra Fora da margem: panorama visual das subjetividades Queer na Galeria de Arte do Dmae (24 de outubro, 200).

A iniciativa tem como objetivo expor, de forma democrática, a produção de artistas já conhecidos que abordam a temática Queer em seus trabalhos, além de revelar iniciantes ou artistas que ainda não alcançaram grande projeção.

Fundada em 1938, a Associação Chico Lisboa busca promover as artes de uma maneira abrangente e conectada com as demandas sociais contemporâneas, como as relacionadas à temática LGBTQIA . Segundo eles, promover a visibilidade dessa comunidade e da sua produção artística é uma necessidade atual, necessária e urgente, visto que têm sido alvo de discriminação e ataques violentos.

Serão expostas obras de pintura, desenho, fotografia, objeto e vídeo-arte de 37 artistas plásticos, além de 7 filmes, selecionados por edital, que formam um panorama representativo da produção artística do Rio Grande do Sul. Nomes como Ajeff Ghenes, Carol Martins, Eduardo Thomazoni, Gabriela João, Gladys Neves, Inez Pagnoncelli, Lívia Auler, Pedro Reis, Thiago Dorsch, Vitor Cunha e Walter Karwatzky fazem parte da seleção.

Fora da margem ficará aberta para visitação gratuita até 30 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30min. O uso de máscara é obrigatório e todos os cuidados sanitários decorrentes da pandemia serão observados.