Mostra Interiorana do Cinema Gaúcho leva o cinema de volta pra casa

Enquanto inúmeros filmes gaúchos rodam o exterior e ganham destaque em festivais nacionais e internacionais, as cidades do interior, que muitas vezes servem como cenário para essas histórias, não chegam nem perto de ver as produções finalizadas em uma tela de cinema. A falta de acesso ao audiovisual é um problema que, infelizmente, atinge as cidades pequenas do Rio Grande do Sul há muitos anos. Com o objetivo de reverter esse cenário, o cineasta Henrique Lahude decidiu dar vida a uma iniciativa democrática capaz de atingir todos aqueles que sofrem com a falta de estrutura: a Mostra Interiorana do Cinema Gaúcho.

Na sua segunda edição, o evento itinerante reúne seis obras cinematográficas (três longas-metragens e três curtas-metragens) e tem início marcado para o próximo sábado, se estendendo até o dia 27 de março. Doze cidades do Estado, com população de até 15 mil habitantes, irão receber o festival, cada uma com duas sessões: Santa Tereza (no dia 5 de março), Cruzeiro do Sul (6), Barra do Ribeiro (9), Pinheiro Machado (10), Mostardas (12), Riozinho (13), Pontão (17), Tiradentes do Sul (18), Porto Xavier (19), Barra do Quaraí (24), Mata (26) e Sobradinho (27).

"A mostra surgiu muito a partir deste meu lugar de também ter crescido no interior e nunca ter tido a oportunidade de visitar um cinema na cidade. Os filmes simplesmente não conseguiam chegar aqui", conta o idealizador do projeto. Foi só durante a faculdade, no entanto, que Lahude percebeu a importância de criar conexões entre o espectador e o filme. "Conheci um documentário chamado Morro do Céu, do Gustavo Spolidoro, que foi gravado em uma região próxima ao lugar onde eu morava, em Encantado. Por conta do sotaque e das paisagens retratadas, criei uma identificação muito intensa com a obra, e assim percebi a força que esse tipo de contato direto é capaz de proporcionar."

A partir deste momento, sua maior luta passou a ser a busca incessante pela diversidade no meio. Não só a diversidade de histórias, temáticas e personagens, mas também de público, equipe de produção e direção, pois isso reflete diretamente naquilo que é mostrado nas telas.

A primeira edição da mostra aconteceu em 2019, passando por sete cidades do Rio Grande do Sul - lugares como Santa Maria, Caxias do Sul e Lajeado, que já possuíam espaços culturais capazes de receber os 14 filmes selecionados. Agora, passado o auge da pandemia, o evento volta à estrada levando toda a estrutura necessária para montar as próprias salas de cinema em cada um dos municípios escolhidos, garantindo assim a melhor qualidade possível para a exibição. "Em um primeiro momento até cogitamos tentar fazer de forma virtual, mas esse contato direto com as pessoas do interior só é possível através do presencial. Fugiria totalmente da nossa proposta. Precisamos ir até essas cidades, criando uma atmosfera cinematográfica, para conseguir estabelecer um vínculo verdadeiro com o público", explica.

Entre as obras selecionadas para esse ano, Lahude, que também atua como curador, buscou filmes que fossem capazes de retratar a multiplicidade dos interiores que temos no Estado. Os longas escolhidos foram Aos olhos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo; Os dragões, de Gustavo Spolidoro; e Portuñol, de Thais Fernandes. Na categoria de curtas temos ainda Construção, de Leonardo da Rosa; Ver a vista, de Daniel Candido de Bem; e Letícia, Monte Bonito, 04, de Julia Regis.

Em termos de ineditismo, o destaque fica por conta de Os dragões, rodado na cidade de Cotiporã. Na trama, cinco adolescentes veem seus corpos se transformarem de forma assustadora. Diante da repulsa da cidade e do medo da vida adulta, eles devem escolher se aceitam seu lado dragão ou se rendem ao tédio e às regras locais. "Esse filme tem tudo a ver com a mostra, pois trabalha com atores e pessoas da própria comunidade, além de explorar a paisagem local. Os moradores do interior vão poder ver antes mesmo de sair nas salas comerciais de cinema", conta Lahude, feliz.

Além disso, a iniciativa prevê a construção de um forte diálogo com as escolas públicas locais, disponibilizando os materiais audiovisuais para elas juntamente de um complemento pedagógico de apoio. "Acredito que todos os editais de produção deveriam vir acompanhados de propostas como essa", defende o realizador e curador. "Precisamos mostrar para as crianças que o universo cinematográfico está muito mais próximo da gente do que a indústria faz parecer."