Carnavalesco Leandro Vieira participa do 'Roda viva' desta segunda-feira

Nesta segunda-feira (28), às 22h na TV Cultura, o Roda viva recebe como convidado o premiado carnavalesco da Mangueira Leandro Vieira. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa também pode ser acompanhado através do YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook e site da emissora.

Com passagens por escolas de samba como Portela, Imperatriz e Grande Rio, o entrevistado foi o responsável por criar para a Mangueira o enredo História para ninar gente grande, que garantiu para eles o vigésimo título do carnaval carioca em 2019. O desfile retratava os marginalizados pela história do Brasil, como os pobres, negros e indígenas.

Em 2020, Leandro levou Jesus para a Sapucaí, apresentando um Cristo preocupado com o mundo atual, marcado pela intolerância e atento a assuntos como gênero e raça. Este ano, ele deve entrar para a história da escola mais uma vez com Agenor, José e Laurindo: uma homenagem aos grandes ídolos Cartola, Jamelão e Delegado.