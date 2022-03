Centro Cultural 25 de Julho promove prática musical na maturidade

Com o objetivo de incentivar a socialização, a criatividade, o bem-estar e a saúde mental e corporal, o Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250) lança um projeto de prática musical na maturidade. A atividade Transversal do Tempo é voltada a pessoas com mais de 50 anos, e será ministrada pela cantora, compositora e pianista Tássia Minuzzo.

As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (51) 99498-5470 e a mensalidade é de R$220,00. As aulas serão realizadas a partir do dia 15 de março, com encontros semanais de 90 minutos, sempre nas terças-feiras, às 16h.

O plano de atividades exercita habilidades motoras e sonoras, em encontros que incluem exploração de repertório para canto, técnicas de respiração, exercícios de percepção auditiva e danças rítmicas.