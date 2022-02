Shopping Total realiza bailinho de Carnaval infantil neste sábado

Aberto ao público de todas as idades, o Shopping Total (Cristóvão Colombo, 545) promove neste sábado (26), das 10h às 19h, um bailinho infantil de Carnaval. O evento contará com premiação em “totaletas” (vale-compras que pode ser usado nas lojas do estabelecimento comercial), feira de produtos criativos e artesanais, oficina de balões, música com DJ, bolhas de sabão gigantes e maquiagem artística.

O encontro, em parceria com a La Movida, acontece no Largo Cultural do Shopping e tem entrada gratuita. Em caso de chuva forte, será adiado para o sábado seguinte (5), no mesmo horário e local.

O ponto alto do evento será o próprio bailinho infantil, que terá desfile e concurso de fantasias e acontece das 15h30min às 18h. Além de ganharem entre R$150,00 e R$300,00 em “totaletas”, os três primeiros lugares, escolhidos pelo júri, ainda irão receber R$100,00 em bônus para se divertirem na AZE Games (localizada próxima à Praça de Alimentação, no segundo piso).