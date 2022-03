Inscrições para grupo de dança estão abertas até 10 de março

Estão abertas até o dia 10 de março as inscrições para a 15ª edição do Grupo Experimental de Dança. A iniciativa do Centro Municipal de Dança oferece oportunidades de formação e prática de criação artística em grupo. As entrevistas acontecem entre 15 e 17 de março, e o resultado final da seleção será divulgado no dia 21.

As aulas, com início marcado para 4 de abril, têm como base diversas abordagens práticas e teóricas de tópicos como dança contemporânea, dança moderna, improvisação, performance e história da dança. O trabalho é aberto a pessoas com ou sem experiência.