Folclore gaúcho para crianças em espetáculo gratuito no YouTube

Explorando a música, a dança e os demais elementos da cultura do Rio Grande do Sul, o projeto Folclore Gaúcho nas Escolas disponibiliza gratuitamente no YouTube um show audiovisual inédito voltado para crianças. O espetáculo é resultado de uma pesquisa do jornalista Renato Mendonça e traz conteúdos e informações didáticas sobre o folclore no Estado, intercalados com apresentações musicais e de dança, leitura de poesias e textos sobre os símbolos tradicionais. A narração fica por conta de Hique Gomez.

No repertório, obras de Lupicínio Rodrigues, Elton Saldanha, Nico e Bagre Fagundes, Paulo Ruschel, Teixeirinha e Barbosa Lessa são interpretadas pelos grupos Celíssimo - Quarteto de Violoncelos da Ufrgs e CriançasEmCanto. Além do show online, o projeto também conta com um minidocumentário e um material didático complementar, a ser distribuído nas as escolas.