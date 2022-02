Carnaval com shows e gastronomia em espaço da Miolo no Vale dos Vinhedos

Cinco dias de atrações ao ar livre, com uma programação que mescla a boa música a atividades culturais e aos aromas e sabores dos vinhos e espumantes Miolo. Com essa fórmula, o Carnavale 2022 é opção para quem quer curtir os dias de folia no Vale dos Vinhedos. O festival vai de sexta-feira (25) até a terça-feira de Carnaval (1º), no Wine Garden Miolo (RS 444, Km 21 - Bento Gonçalves), com atrações das 10h às 23h.

Os destaques musicais ficam para a banda Blackbirds, que gravou DVD no local em 2018 e se apresenta no sábado, às 20h, e para o Samba de Moça, formado somente por mulheres e que toca no domingo (27) (19h) e na segunda-feira (28) (20h). No sábado e domingo, às 18h, há a opção do Cineminha ao ar livre, e todos os dias serão marcados por drinks, opções gastronômicas, exposição de arte, lojas físicas temporárias e espaço kids. A entrada custa R$ 40,00, com metade do valor revertido em consumação, além de uma taça personalizada.