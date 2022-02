Carnaval Raiz é opção para quem passar o feriado na Serra Gaúcha

O parque Olivas de Gramado (Vereador José Alexandre Benetti, 1.808 - Gramado) preparou uma programação de cinco dias para quem passar o Carnaval na serra gaúcha. Da sexta-feira até a terça-feira de Carnaval, o tradicional Olivas Sunset ganha a versão Carnaval Raiz, com uma atração especial a cada dia. O pôr do sol será comandado por Carioca's Samba Club (na sexta-feira, dia 25), Balacobaco (26), Tributo a Tim Maia com Tonho Crocco (27), Cravo & Rosa (28) e Hélder e Samba (1º de março). A programação inicia às 16h, com aquecimento e encerramento feitos por DJs e Sax Beat.

Para permanecer no parque até as apresentações, os visitantes precisam acessar o Olivas antes do fechamento da portaria, às 18h. Ingressos a partir de R$ 89,90, com limite de entrada, dão acesso a todas as atrações do Olivas de Gramado, que incluem trilhas autoguiadas, bosque de árvores nativas e espaços como o Trattoria Olivas de Gramado e a Boutique do Azeite, com produtos exclusivos.