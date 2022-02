Terno Rei busca renovação e experimentação musical em novo álbum 'Gêmeos'

Com mais de 10 anos de trajetória no cenário nacional, a banda paulistana de rock alternativo Terno Rei decidiu se aventurar recentemente em novas temáticas e sonoridades para o lançamento do seu quarto disco autoral, intitulado Gêmeos, que chega nas plataformas digitais no próximo dia 9 de março. Para encerrar o primeiro ciclo de divulgação desse novo material, o grupo divulga nesta quarta-feira a música Aviões, terceiro e último single do álbum que, ao todo, conta com 12 faixas. Com selo da Balaclava Records, os companheiros Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luis Cardoso exploram as novas possibilidades do momento.

"Esse disco foi o mais meticuloso de todos. Foi o que demoramos mais tempo para finalizar e no qual mais nos empenhamos. Procuramos buscar uma estética diferente de tudo que já havíamos feito antes. Comparado aos outros, ele é bem mais democrático e eclético e, apesar de cada música apresentar um mood único, todas as composições conversam entre si dentro do álbum", conta Paschoal, guitarrista da banda. Ele complementa dizendo que, se não fosse pela pandemia, o álbum provavelmente ainda não teria sido finalizado.

O ritmo frenético de shows e de compromissos era o que, até então, os impedia de realizar uma pausa para que pudessem se dedicar exclusivamente ao novo projeto. "Além de ter mais tempo para fazer tudo com calma, esse período também influenciou muito no conteúdo presente nas composições, principalmente no quesito da nostalgia. Ficamos muito mais sentimentais e aproveitamos isso para mergulhar dentro das nossas próprias recordações da adolescência."

Até agora, duas canções já foram divulgadas, com seus respectivos videoclipes: Dias de juventude e Difícil. Com melodias grudentas e guitarras que fazem referência aos anos 1990 e 2000, a primeira delas resgata sentimentos que envolvem a amizade e o desejo de voltar ao passado. A segunda, por outro lado, fala sobre desilusão, e traz sons mais dançantes e sombrios, com arranjos sustentados em sintetizadores e bateria.

Aviões, por fim, vem para finalizar a etapa que antecede o lançamento do disco completo. A faixa chega com uma pegada bem mais simples se comparada às outras duas. "Fizemos diversas versões dela ao longo do tempo e no fim escolhemos como definitiva a mais minimalista de todas. Mesmo assim, ela contrasta com o resto do material. Tem uma letra forte e marcante que, de certa forma, toca um pouco no tema da pandemia", explica Sater, o vocalista. "Estamos aproveitando essa nova fase para realmente experimentar coisas novas. Trazemos os mais diversos tipos de arranjos e de músicas: composições mais profundas e outras mais bobas, umas com cordas, outras com distorção de guitarra e bateria mais agressiva, e também alguns refrões mais chicletes."

Durante a produção de Gêmeos, ele diz que conseguiram fazer pela primeira vez um disco em cima do que eles chamam de excesso de ideias. "A pandemia nos trouxe isso, muito mais tempo para desenvolver o que a gente queria. Em um primeiro momento, tínhamos mais de 30 materiais em mente", conta. A partir disso, fecharam a primeira versão com cerca de 18 ideias e depois selecionaram apenas 13 para gravar em estúdio - cortando ainda uma delas na hora de fechar o resultado final.

"Amadurecemos muito desde o início da banda, lá em 2010, e hoje conseguimos nos entender muito melhor como compositores e parceiros de música, além de enxergar com mais clareza o que queremos para a nossa carreira e como vamos chegar nisso. Nos renovamos muito nesse meio tempo, e podemos dizer que estamos muito mais decididos do que quando começamos", afirma Sater.

Além dos preparativos para a turnê de lançamento do novo álbum, que passa por Porto Alegre no dia 9 de julho, no Opinião, eles aguardam com ansiedade pelo 25 de março, quando pisarão pela primeira vez no palco do Lollapalooza em São Paulo. "Já estivemos em três pôsteres do evento e agora finalmente vamos tocar para a galera presencialmente. A sensação é incrível e o festival é uma grande referência para nós. Eles conseguem juntar a música popular e a alternativa em um mesmo ambiente. Fazer parte disso nos traz muito respaldo."