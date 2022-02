Curta-metragem gaúcho 'Além da fronteira' na plataforma TodesPlay

Ganhador do prêmio TodesPlay de Incentivo, o curta-metragem gaúcho Além da fronteira é a estreia desta semana na plataforma. Dirigido por Alexandre Matos Meireles, o filme conta a história de Edmilson, que perde a sua esposa e precisa enfrentar a difícil tarefa de criar sozinho a filha Clara. Desempregado e sem alternativas, a fragilidade da relação pai e filha se complica e a única saída parece ser o Uruguai.

O curta, que ficará disponível na plataforma por três meses, fez parte do II Festival Cinema Negro em Ação, transmitido no ano passado. O prêmio promovido pela TodesPlay tem como objetivo valorizar obras negras, LBGTQIA+ e indígenas e fortalecer produções cinematográficas fora do eixo Rio/São Paulo. A plataforma pode ser assinada pelo site todesplay.com.br, com valor de R$ 6,90 para os primeiros 10 meses.