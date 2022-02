Programação musical durante o feriado de Carnaval em Canela

Para animar o feriado de Carnaval na serra gaúcha, a Estação Campos de Canella (Largo Benito Urbani - Canela) preparou uma programação especial repleta de atrações musicais. As atividades acontecem a partir de sexta-feira (25), se estendendo até a terça-feira de Carnaval, com inúmeros shows e a tradicional feira de filhotes, no sábado.

Além dos espetáculos, o público poderá aproveitar todos os espaços e atrações do local, um complexo gastronômico, comercial e cultural com restaurantes e lojas. O espaço, que tem o costume de promover eventos nos finais de semana, incentiva o trabalho de artistas locais com apresentações musicais de estilos que vão do tradicional samba de roda, som Brasil, pagode, sertanejo e rock.

Para as crianças, o destaque fica por conta da apresentação da Escola de Samba Mirim União Vila IAPI, que irá embalar a festa dos grandes e pequenos no sábado (26), às 17h. A programação conta ainda com atrações como Duo Samba de Lua, Trio Show Brasil, Deivid Wallauer e Dupla Show Brasil. Todas as atividades são gratuitas.