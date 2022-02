Programação voltada ao samba no Carnaval do Curta!On

A plataforma de streaming Curta!On preparou para os dias de Carnaval o Especial Samba, uma seleção de documentários para romper o silêncio de mais um ano sem folia. As realizações tratam de temas como a Velha Guarda da Portela, a bateria da Mangueira e artistas como Cartola, Clara Nunes, Clementina de Jesus e Teresa Cristina, entre outros.

A seleção conta com os documentários Coração do Samba, Clementina, O Mistério do Samba, Cartola - Música Para os Olhos, Clara Estrela e com os episódios Ó Abre Alas, da série 101 Canções Que Tocaram o Brasil; Teresa Cristina, de As Canções da Minha Vida; Samba, de Danças Brasileiras; e o capítulo Tia Surica, da série Expresso. O Curta!On, clube de documentários do Canal Curta!, está disponível no Now da Claro/Net e no Tamanduá.tv.