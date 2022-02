Duas noites de folia carnavalesca na Maori de Xangri-lá

Seguindo a premissa dos eventos que costumam acontecer no espaço, a Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, Km 29 - Xangri-lá) segue trazendo grandes atrações nacionais para o Litoral Norte gaúcho. Para o Carnaval, estão previstas duas noites de show no local, com artistas de grande apelo popular.

No sábado (26), três atrações estão confirmadas. Uma delas é Alexandre Pires que, com o show O baile do nego véio 2, apresenta mais de 40 hits que irão mexer com a memória afetiva do público, misturando axé, sertanejo, forró e pagode.

O grupo Atitude 67, formado por seis amigos do Mato Grosso do Sul (Pedrinho Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Regê) também sobe no palco. E, para completar a programação do dia, haverá a performance da banda gaúcha de pagode EuSeiQueTuDança.

No domingo (27), a sonoridade que vai tomar conta da casa é o sertanejo. A dupla Zé Neto & Cristiano, que já foi indicada ao Grammy Latino, é presença confirmada na casa de shows de Xangri-lá. Munhoz e Mariano, donos do hit Camaro Amarelo, e o cantor Zé Felipe, também estarão presentes, além do EME DJ.

Ingressos para cada noite, a partir de R$ 80,00, estão à venda na plataforma Uhuu. Quem quiser curtir os dois dias de festa pode adquirir o Passaporte Baila Maori - Carnaval, com um preço especial.