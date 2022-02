Carnaval em programação especial na Music Box Brazil

Em clima carnavalesco, o canal Music Box Brazil preparou uma programação especial para o público curtir a festa diretamente do conforto e da segurança de casa. Serão seis dias ao todo, e cada uma das datas será dedicada a um gênero musical.

Na sexta-feira (25), a atração é o rock, com início marcado para 20h30min. Serão performances ao vivo de Francisco El Hombre, Nando Reis e LS Jack & Vinny. O sábado (26) é dia de tributo ao samba, com Baú da Dona Ivone, Dudu Nobre e Ivo Meirelles.

O rap toma conta da programação de domingo (27), com performances de Cynthia Luz e Hungria, além do documentário O Rap pelo Rap 2. A segunda-feira (28) é do pop, com o Cocktail Brazil, enquanto o samba volta para a tela na terça-feira (1º) e, na quarta (2 de março), quem toma conta do canal é a bela e clássica MPB.