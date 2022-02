Inscrições para participar do livro 'Porto Grenal Alegre' estão abertas

[email protected] ou pelo WhatsApp (51) 99123-5540. Como parte das ações culturais em comemoração aos 250 anos da capital gaúcha, estão abertas as inscrições para que os apaixonados por futebol possam participar do livro Porto Grenal Alegre – Santa Sede 15, Safra 2022. Os interessados na atividade, promovida pela oficina de escrita criativa Santa Sede, devem fazer contato através do e-mailou pelo WhatsApp (51) 99123-5540.

Novos capítulos das histórias de glória de Grêmio e Internacional serão escritas no Bar Apolinário (José do Patrocínio, 527), na parte externa do complexo Alameda República. Na ocasião, torcedores tricolores e colorados poderão transmitir seus sentimentos e contar memórias de seus times do coração escrevendo crônicas que, mais tarde, irão compor o livro em produção.

Para participar, é necessário ter uma vida ligada ao futebol, frequentar o estádio desde criança, ter presenciado grandes conquistas e, quem sabe, algumas viagens para torcer pelo clube longe da Capital. Os encontros semanais irão acontecer entre os meses de março e agosto, sempre nas terças-feiras, às 20h. Neste período, os textos serão produzidos, lidos e aprimorados em formato de oficina.

Segundo o coordenador da iniciativa, o escritor Rubem Penz, os critérios para participar da produção são os mesmos exigidos em outros módulos: ser um bom leitor, ter experiência de escrita – seja por profissão ou por já ter cursado outras oficinas literárias –, estar aberto ao debate construtivo, ter humor, memória e sede. O curso possui cinco vagas para cada um dos times.