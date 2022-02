Muito humor nas atrações desta semana do Porto Alegre Comedy Club

Nesta semana, a programação do Porto Alegre Comedy Club (rua 24 de Outubro, 1.454) está recheada de atrações nos próximos dias. Nesta quinta-feira (24), às 20h, quem sobe ao palco é Marcito Castro, com o show Tu acha que eu não te testo?, falando sobre a infância no Sarandi e a chegada na vida adulta como professor de História.

Na sexta-feira (25), no mesmo horário, é a vez de Nando Vieira com o espetáculo Coloca o cinto que a viagem vai ser longa, que traz um novo resumo da sua vida com acontecimentos engraçados do cotidiano. Por fim, no sábado (26), também às 20h, Rafael Ritta apresenta o solo Cadê o Lúcio?, que mistura os gêneros da comédia Stand Up com a comédia de personagem.

Ingressos disponíveis para compra através do site Minha Entrada ou na própria bilheteria do POACC, por valores que variam de R$ 17,25 a R$ 46,00, dependendo do dia.