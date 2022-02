Alicerce musical da MPB, choro é alvo de série na Music Box Brazil

Como primeiro gênero musical tipicamente urbano do Brasil, e servindo ainda como um dos grandes alicerces da MPB, o choro ganhou uma série que estreia nesta quinta-feira (24), às 22h, no Music Box Brazil. Sons do Choro mergulha na história do estilo, trazendo um panorama de sua relevância na cena cultural brasileira.

A série acompanha a jornada de artistas cujas histórias de vidas se confundem com a do ritmo, demonstrando sua vitalidade e presença social. Em clima de confidência, os músicos exploram seu relacionamento com o choro e os seus instrumentos típicos, além da apresentação intimista de clássicos do gênero.

O programa exibe performances de Trio Julio, Ronaldo do Bandolim, Água de Moringa, Quarteto Maogani, Antônio Rocha e Rafael Mallmith, entre outros. Serão, ao todo, 10 episódios de 30 minutos cada, exibidos sempre às quintas-feiras.