Trajetória no palco e em trilhas sonoras

Compositor de destaque na música popular e em trilhas sonoras, Otávio de Moraes conta um pouco sobre sua trajetória no Conversa de Música com Sérgio Martins, da InSaeiTV. Chegando aos 30 anos de carreira, o músico produziu a trilha sonora do filme Elis e foi diretor musical da dupla Sandy & Junior, entre outras atividades. A atração vai ao ar às 19h de hoje, com acesso gratuito pelo site innsaei.tv e pelos aplicativos da plataforma para iOS e Android.

O músico esteve na equipe de Sandy & Júnior por oito anos, liderando projetos como o DVD As quatro estações ao vivo. Ele também realizou projetos com grandes nomes do cenário musical, como Rita Lee, Ricky Martin e Pedro Mariano. Para 2022, ele está envolvido em dois projetos: a produção de uma série e de um longa-metragem.