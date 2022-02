A força inerente ao Carnaval em single com participação de Valéria Barcellos

Partindo de uma ideia intimista, construída através da voz e do violão, e somando diferentes elementos e sonoridades, Pablo Lanzoni e Thiago Colombo deram vida juntos ao disco Delírio geral, com lançamento previsto para o mês de junho. Como forma de dar o devido destaque para as músicas presentes no álbum, a dupla resolveu soltar antecipadamente quatro faixas que resumem a proposta do trabalho. Em parceria com a multiartista Valéria Barcellos, e homenageando um dos maiores blocos de Carnaval de rua da cidade de Porto Alegre, Deus na Laje é a primeira canção do projeto a ser divulgada, disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (24).

Compositor, regente e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Pablo tinha desde pequeno o desejo de investir na sua escrita musical, com o intuito de adquirir mais segurança na apresentação de suas próprias criações. Ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que lutava contra a timidez, passou a fazer parte da iniciativa Canções Portáteis, a convite de Alexandre Vieira. Foi a partir deste espaço que começou a performar de forma mais corriqueira suas produções autorais, enfrentando assim a barreira da vergonha e criando confiança para dar sequência à carreira na música.