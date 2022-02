McFly anuncia nova data para apresentação em Porto Alegre

Um dos principais nomes do cenário pop rock atual, a banda britânica McFly confirmou a nova data para seu retorno a Porto Alegre. O conjunto se apresentará na Capital no dia 22 de maio deste ano, um domingo, no Pepsi On Stage.

A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira (23), ao meio-dia, no site Tickets For Fun. Todos os ingressos adquiridos anteriormente seguem válidos, e nenhuma ação adicional é necessária por parte dos compradores.

A banda tinha shows originalmente marcados para março de 2020, que tiveram que ser reagendados para setembro do mesmo ano em decorrência da pandemia. A situação global, porém, não se regularizou a tempo e os shows foram novamente adiados. Além de Porto Alegre, o McFly toca em São Paulo (18 de maio), Curitiba (19), Belo Horizonte (21), Ribeirão Preto (24) e Rio de Janeiro (26). A apresentação originalmente prevista para Uberlândia foi cancelada.

O anúncio do retorno do McFly ao Brasil, após 10 anos, vem logo depois do lançamento de The Lost Songs, um álbum de músicas inéditas e não divulgadas dos arquivos da banda. Como forma de agradecer aos fãs por apoiá-los ao longo dos anos, a banda lançou essas faixas em todas as principais plataformas de streaming. Cada faixa é acompanhada por um vídeo do YouTube, em que há informações sobre o processo de composição e gravação de cada canção.