Mulheres na ciência

Incentivando jovens garotas a descobrirem a ciência como profissão, a série documental Elas.Lab estreia hoje no canal de YouTube AzMina. A produção destaca as trajetórias e os trabalhos de três mulheres: Luciana Maria Silva, chefe do serviço de biologia celular da Funed; Marilda de Souza Gonçalves, farmacêutica e diretora da Fiocruz da Bahia; e Fernanda Palhano, engenheira.

Os documentários dirigidos por Helena Bertho e Pétala Lopes destacam a importância do trabalho delas para a sociedade, e como seus resultados são fruto de esforço e dedicação em um país onde a ciência tem sido desvalorizada.

O primeiro episódio conta a história de Luciana, de Belo Horizonte, cuja pesquisa está centrada em um exame genético para diagnóstico precoce de câncer de ovário. Na sequência, serão apresentadas ainda Fernanda, responsável pelo primeiro estudo do mundo sobre o uso de ayahuasca no tratamento da depressão, e Marilda, uma das maiores referências no país na pesquisa da doença falciforme.