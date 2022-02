Oficina sobre figurinos no cinema

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema e com apoio da Cinemateca Paulo Amorim, abre as inscrições para a oficina Figurino na história do cinema. A atividade será ministrada pela professora, historiadora e pesquisadora Laura Ferrazza, e os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 13 de março através de formulário disponível no site da Sedac.