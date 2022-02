Roda Viva entrevista o diplomata Sergio Amaral nesta segunda-feira

O diplomata, advogado e professor universitário Sergio Amaral será o entrevistado do Roda Viva desta segunda-feira (21). Ex-embaixador em Washington e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no governo de Fernando Henrique Cardoso, Sergio Amaral domina como poucos as sutilezas da política internacional. Na entrevista, discute a crise entre a Rússia, Ucrânia e os países ocidentais. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

São muitas as questões envolvendo o conflito Rússia, Ucrânia e os países ocidentais. Entre outras, como o Brasil deve se posicionar em relação a Moscou, Washington e os países da Europa Ocidental? E mais: como lidar com a China, maior parceiro comercial do país e fiel aliado da Rússia?