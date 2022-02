Frank Aguiar recorda sucessos no Canto e Sabor do Brasil

Lenda do forró, o cantor e compositor Frank Aguiar participa do programa Canto e Sabor do Brasil neste domingo (20), às 11h, na TV Brasil. O experiente artista é convidado pelo apresentador Paulinho Del Ribeiro para uma prosa animada repleta de boa música e a mais autêntica culinária típica regional.

Durante a conversa com o anfitrião, o veterano comemora os 30 anos de carreira e fala sobre a sua trajetória artística repleta de hits. O repertório de Frank Aguiar traz clássicos marcantes do cancioneiro nacional e obras que fazem o público dançar.

Com seu carisma, ele canta sucessos conhecidos nos quatro cantos do país como Esperando na janela, Morango do Nordeste, Mulher Madura, Meu Xodó e Prenda, entre outras composições. Ainda nesta edição do programa, Paulinho Del Ribeiro recita o poema Marrueiro.

Além de soltar a voz, Frank Aguiar bate um papo informal com o apresentador no almoço na cozinha da fazenda. O prato do dia é carne seca com abóbora, acompanhada de feijão bolinha com maxixe e arroz com banana da terra. A comida é preparada por Paulinho Del Ribeiro que faz a apetitosa receita no fogão a lenha.