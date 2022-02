Exposição sobre Claude Monet segue no Praia de Belas Shopping até domingo

Quem for ao Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181) até este domingo (20) não pode deixar de conhecer a história do grande mestre da pintura e um dos mais célebres nomes do movimento impressionista: o francês Claude Monet. Através da tecnologia e de cenários imersivos, o empreendimento vem promovendo de forma inédita em Porto Alegre, desde 21 de janeiro, a exposição Monet: Paisagens Impressionistas.

No local, o visitante tem a possibilidade de entrar nos quadros de Monet, sentir o aroma do seu jardim e viver o clima dos cafés da Paris da efervescente Belle Èpoque em estações temáticas que trazem os principais marcos da vida e da obra do artista.

A mostra está localizada no 2º Piso do Praia de Belas Shopping, Ala Sul, ao lado da Livraria Saraiva, e fica das 9h às 22h, no sábado (19) e domingo (20), com sessões a cada 20 minutos. A atração é paga e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla . Os valores são: R$15,00, a inteira, e R$7,50 para meia-entrada.

O projeto, exclusivo do Grupo Iguatemi, é realizado também com exclusividade em Porto Alegre no Praia de Belas Shopping. Com curadoria de Patrícia Engel Secco e Karina Israel, a exposição, seguindo todos os cuidados de segurança que o momento exige, apresenta sete estações temáticas, que exibem obras do célebre pintor francês por meio de tecnologia sensorial. Com cenários imersivos e narrativas integradas, o visitante anda de um módulo a outro conhecendo em cada um algo da história do artista.